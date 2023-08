Beyoncé deixa Brasil de fora da Renaissance World Tour e fãs se revoltam nas redes sociais

Na madrugada desta quarta-feira (23), Beyoncé confirmou através de seu perfil no Instagram que a tão esperada "Renaissance World Tour" chegará ao fim em setembro. No entanto, para decepção dos fãs brasileiros, a cantora não incluiu o Brasil nos seus shows.

A cantora informou que os últimos shows acontecerão nos Estados Unidos e pediu que os fãs usem roupas prateadas, em comemoração a "Virgo Season". Além disso, Beyoncé vai encerrar a turnê no mês de seu aniversário de 42 anos, celebrado no dia 4 de setembro.

A decisão de excluir o Brasil foi recebida com uma enxurrada de reações negativas. Nas redes sociais, os fãs compartilharam sua revolta por não terem a oportunidade de assistir a performances ao vivo. O nome da diva pop esteve no primeiro lugar dos assuntos mais comentados do Twitter e, em segundo lugar, a frase "Ela não vem mais".

Mesmo com o país de fora da turnê, muitos fãs brasileiro estiveram presentes em todas as apresentações da cantora. Celebridades como Ludmilla, Ivete Sangalo e Gkay, chegaram a acompanhar alguns shows. "Ela viu todas as bandeiras do Brasil nos shows e pensou: 'se eles querem me ver eles vem aqui', e agora ela não vem mais", escreveu um fã.

A Renaissance World Tour começou em maio de 2023 em Estocolmo, na Suécia, e terá seu encerramento no Kansas, no dia primeiro de outubro.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)