Beyoncé se emociona com performance da filha Blue Ivy, em Renaissance World Tour

Beyoncé se mostrou, mais uma vez, uma mãe coruja durante uma apresentação da Renaissance World Tour em Detroit, nos Estados Unidos, na última ontem, 26. A filha da cantora, Blue Ivy tem um solo de dança e, logo após sua performance, Queen B aparece em um vídeo olhando amorosamente a filha. Orgulhosa, se junta à plateia puxando um coro: “Blue, Blue, Blue”. Confira!

Blue Ivy ainda fez poses, mandou coraçõeszinhos e sorriu deixando o palco. Beyoncé aparece no vídeo sorrindo orgulhosa da filha. Mas este não é o primeiro momento que Beyoncé se derrete ao ver algo referente a sua filha, em uma turnê. Em 2014, quando Beyoncé estava ensaiando o marido Jay-Z, para o Grammy Awards, da plateia aparece a voz de Blue Ivy, com apenas 2 anos: "Oi, mamãe!”, diz Blue que repete mais duas vezes a frase. Beyoncé, então, respondeu à filha com um sorriso bobo. “Oi, Blu, Blue” e parou o ensaio, pois não tinha como continuar com o ataque de fofura.

O vídeo do show desta quarta, foi postado pela página de fãs de Beyoncé, dedicados a conteúdos do Renaissance Tour. Confira o vídeo: