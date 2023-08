‘Besouro Azul’: filme de Bruna Marquezine e Xolo Maridueña estreia com 88% de aprovação da crítica

A espera acabou e o novo filme de super-herói da DC, “Besouro Azul”, estreia nesta quinta-feira (17). As notas dos críticos de cinema também foram liberadas e, para o alívio dos fãs, teve uma ótima recepção no Rotten Tomatoes, site conhecido por agregar críticas, com 88% de aprovação.

O filme, protagonizado por Xolo Maridueña e Bruna Marquezine, recebeu o selo de “tomate fresco”, que é dado para um filme considerado bom. Com 50 críticas, Besouro Azul debutou com 88%, baseado em resenhas e análises de diversos veículos norte-americanos.

Mesmo com pouca divulgação, por conta da greve de Hollywood, o filme já ultrapassa o último lançamento da DC, The Flash (2023), com 64% de aprovação no site. Se a porcentagem se mantiver positiva, o filme pode se tornar um dos mais bem avaliados da DC, ficando atrás de Pacificador (94%) e dos filmes Mulher Maravilha (93%), O Esquadrão Suicida (90%) e Shazam! (90%).

Entre as críticas de Besouro Azul até agora, um dos destaques vai para a atuação da brasileira Bruna Marquezine e a química que tem com Xolo. Além de disso, os elogios também vão para a trama e o núcleo latino, pela primeira vez visto em um filme de herói.

Sobre Besouro Azul

"Besouro Azul" apresenta Xolo Maridueña no papel de Jaime Reyes, um jovem que aceita realizar uma missão oferecida por Jenny Kord, interpretada por Bruna Marquezine: a responsabilidade de cuidar de um enigmático objeto. A trama tem seu desenrolar quando ele descobre que esse artefato é um escaravelho superpoderoso que se prende à sua coluna vertebral, dando a ele uma impressionante armadura alienígena de cor azul com muitas habilidades.

Este é o primeiro filme da DC com um protagonista latino. Além de Xolo e Bruna, o elenco também apresenta nomes conhecidos como Susan Sarandon (de "Thelma & Louise"), George Lopez (de "As Aventuras de Sharkboy e Lavagirl"), Adriana Barraza (de "Rambo: Até o Fim") e Damián Alcazar (de "As Crônicas de Nárnia").

Assista ao trailer de Besouro Azul (2023):

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)