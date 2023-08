Estrela de 'Besouro azul': Saiba como Bruna Marquezine planejou carreira internacional

Em 2019, logo após protagonizar “Deus salve o Rei”, Bruna Marquezine decidiu dar uma pausa para encarar novos horizontes. Em uma de suas inúmeras entrevistas, a atriz garantiu que foi feliz fazendo novela. "Mas fiz muito e é necessário experimentar outras coisas. Nunca tive a carreira internacional como um foco, mas o mundo está aberto. Se for possível, vai ser ótimo”, reforçou.

Agora, quatro anos depois da citada entrevista acima, Bruna estrela, aos 28 anos, o seu primeiro filme em Hollywood, “Besouro Azul”, que chega a todos os cinemas do país e do mundo na próxima quinta-feira, 17.

No longa da DC e Warner Bros, rodado nos EUA e todo em inglês, Bruna dá vida à personagem Jenny Kord, umas das protagonistas ao lado de Xolo Maridueña, com quem forma um par romântico também na vida real. Mas esse não foi o seu primeiro projeto gringo. Há quatro anos, ela gravou um série futurista, ainda sem título e inédita, para a Netflix América, que tem como produtor executivo Keanu Reeves, astro de “Matrix”. As cenas foram feitas no Uruguai e em Budapeste, na Hungria.

O convite para a série surgiu através de uma produtora executiva que cresceu no Brasil e conhecia o trabalho de Bruna. A atriz brasileira também fez teste para “The Flash” e chegou a ficar entre as duas finalistas, perdendo a personagem da super-heroína Supergirl para a norte-americana Sasha Calle.

Na época, Bruna passava por uma crise na carreira por conta das críticas ao seu trabalho na novela “Deus salve o Rei”. A personagem, a vilã Catarina, foi rejeitada pelo público, fazendo a intérprete chorar e se questionar como atriz. “Foi um pouco traumático para mim e aquilo mexeu muito comigo. Lembro de assistir à novela e pensar: eu também não gosto do que eu estou vendo. Chorava e saia do set mal", confessou.

A artista confessa ainda que quando foi fazer o teste para o filme ‘The Flash’, estava se questionando muito como atriz, dizendo: ‘não sou atriz, não vou mais atuar’. Fui para o teste já muito insegura”, admitiu ela, em entrevista ao “Quem pode, pod”, em setembro do ano passado. Quem estava acompanhando a atriz na época era Juliana Montesanti, sua empresária desde 2019 e a quem a intérprete de Salete de “Mulheres apaixonadas” fez questão de agradecer quando recebeu a reposta de que havia conquistado o tão sonhado papel em Hollywood.

Bruna já havia colocado os pés em Hollywood em 2015, quando, aos 20 anos, atuou no longa “Breaking through”, que também teve a participação de Anitta. A atriz, que tem 14 novelas no currículo, vivia na época um namoro marcado por idas e vindas com o craque Neymar.

“Ela sempre disse que queria ganhar o Oscar, que acreditava no impossível”, diz uma fonte. Em abril, logo após a divulgação do trailer de “Besouro Azul”, Bruna assinou com a agência internacional UTA, que cuida de nomes como Gisele Bündchen, Rosalía e Harrison Ford. Dando, assim, mais um importante passo para conquistar o maior dos seus sonhos.

