'Beleza Fatal' ganha continuidade com 'muitas histórias especiais', divulga Max

Sucesso de audiência na Max, a novela "Beleza Fatal", que teve seu fim após uma única temporada com 40 capítulos, terá dois novos capítulos que contarão "muitas histórias especiais". A informação foi divulgada pela plataforma de streaming nas redes sociais nesta segunda-feira (23), junto de um carrossel com fotos exclusivas do elenco.

"E não é que eles voltaram, queridas? 👀💋 O elenco e os criadores de Beleza Fatal se reencontram no set da novela para trazer bastidores, reagir a conteúdos exclusivos e muitas histórias especiais. O reencontro do nosso novelão tá chegando, viu? Em breve, na Max.🔥", publicou a Max. Os novos capítulos ainda não têm previsão de lançamento.

A postagem deixou os fãs da obra de Raphael Montes eufóricos, levando muitos a interpretarem que ela pode sugerir a possibilidade de uma segunda temporada. "Vem aí o anúncio da 2ª temporada", "Pelo amor de Deus, uma segunda temporada…nunca te pedi nada. Tem criança chorando aqui @streammaxbr @raphael_montes 🙏🏼🙏🏼😭", "Que saudade da família Paixão. Maxinha, é seu dever renovar beleza fatal", foram alguns daz dezenas de comentários na publicação da Max no Instagram.

No X (antigo Twitter), o perfil verificado @portal_maxbr, que compartilha informações sobre a plataforma de streaming, publicou que "com dois episódios, o especial reunirá elenco e criadores em uma experiência repleta de emoção e nostalgia. No especial, os participantes relembrarão os momentos mais marcantes e inesquecíveis da produção, compartilharão bastidores, reagirão aos conteúdos exclusivos que fizeram história e comentarão a repercussão da novela nas redes sociais".

Exibido no último dia 21 de março, o último episódio lançado de Beleza Fatal trouxe desfecho de vários núcleos, incluindo as protagonistas Lola (Camila Pitanga), Sofia (Camila Queiroz) e Elvira (Giovanna Antonelli), mostrando as consequências das escolhas de cada uma.