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Belém recebe show de stand-up do comediante Jhordan Matheus

O show de humor se baseia em diversas 'fases' da vida do comediante, que interage com a plateia em cada tema

Bruno Menezes | Especial para O Liberal

O ator e comediante Jhordan Matheus traz a Belém, no dia 15 de agosto, o espetáculo solo de stand-up comedy Passando de Fase. A apresentação é baseada em diferentes etapas da vida do humorista, que transforma suas experiências em fases de um videogame jogado no "modo difícil". O show será realizado no Teatro IT Center, às 21h.

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Jhordan é conhecido pelo humor acelerado e por piadas inspiradas em histórias absurdas que misturam vivências pessoais, improviso e interação com a plateia. Entre os temas abordados estão um salto de paraquedas, uma projeção surreal de uma invasão alienígena em solo baiano e debates bem-humorados com o público sobre superpoderes.

O espetáculo, no entanto, não se limita ao humor surreal. Jhordan também leva ao palco observações cômicas sobre a paternidade, os desafios de criar o primeiro filho e os impactos dessa experiência na vida do casal.

Natural do bairro Engenho Velho de Brotas, em Salvador, Jhordan Matheus é preto, periférico e rastafari. O artista iniciou sua trajetória no stand-up comedy em 2015 e ganhou projeção no teatro e no cinema ao interpretar o personagem Boa Vida na adaptação da obra Capitães da Areia, de Jorge Amado.

Na comédia, consolidou seu espaço ao abrir, desde 2019, apresentações do humorista Thiago Ventura. Também participou de produções exibidas em canais como o Multishow e o Comedy Central, entre elas Humor Negro e Do Que Riem?.

Recentemente, o artista ampliou sua atuação no cinema nacional ao integrar o elenco do longa-metragem Os Corretores, dirigido por Andrucha Waddington e estrelado por Fernanda Torres, com lançamento previsto para este ano.

Serviço: 

Jhordan Matheus – Passando de Fase

Data: 15 de agosto de 2026 (sábado)

Horário: 21h

Local: Teatro IT Center – Avenida Senador Lemos, 3153, bairro Sacramenta, Belém

Ingressos: Ingresso Digital

Duração: 70 minutos

Classificação indicativa: 14 anos

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Palavras-chave

comedia

humorista

stand up comedy
Cultura
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