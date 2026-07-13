Comediante Fábio Rabin anuncia novo show de stand-up em Belém

O humorista Fábio Rabin desembarcará em Belém no dia 8 de agosto de 2026 para uma apresentação única de seu mais novo show de stand-up comedy. O espetáculo, que promete arrancar risadas do público paraense, será realizado no Teatro IT Center.

Em seu sétimo show solo da carreira, Rabin traz uma abordagem sensível e bem-humorada sobre as transformações inevitáveis da vida. A narrativa do espetáculo gira em torno de suas vivências pessoais, especialmente após rodar o mundo em turnês internacionais e perseguir uma estabilidade financeira que parece nunca chegar.

Reflexões sobre a família e o tempo

O ponto central da comédia é a passagem do tempo e a relação com a família. O comediante compartilha com a plateia a surpresa de ver que sua filha cresceu e deixou de ser aquela bebê que ele carregava no colo para se tornar uma pré-adolescente.

Com seu estilo dinâmico e irreverente, o humorista retrata o desafio de redescobrir a conexão com a jovem e a divertida luta diária para aceitar essa nova fase familiar.

Serviço

Data: 08 de agosto de 2026

08 de agosto de 2026 Local: Teatro IT Center – Av. Sen. Lemos, 3153 - Sacramenta

Teatro IT Center – Av. Sen. Lemos, 3153 - Sacramenta Ingressos: Ingresso Mix