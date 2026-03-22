Belém recebe exibição de documentário sobre Tó Teixeira com ação solidária

Entre memória, música e solidariedade, Belém recebe neste domingo (22), um encontro que promete emocionar o público e reforçar os laços da cultura paraense. A partir das 18h, a Casa do Gilson, localizada na travessa Padre Eutíquio - 3172, será palco da exibição especial do documentário “Tó Teixeira… Cotidiano e Memória”, obra que resgata a trajetória de um dos maiores nomes da música amazônica, ao mesmo tempo em que mobiliza apoio ao percussionista Nazaco Gomes.

Dirigido por Chico Carneiro e Januário Guedes, o filme é considerado um registro histórico raro. As imagens foram captadas em 1982, poucos meses antes da morte de Tó Teixeira, mas a produção levou mais de quatro décadas para ser concluída, atravessando dificuldades financeiras, desafios técnicos e o afastamento de Carneiro, que viveu por 40 anos em Moçambique. Estreado neste mês de março, o documentário apresenta o artista aos 88 anos, lúcido, bem-humorado e ainda em atividade musical.

Mais do que um resgate artístico, o filme guarda um valor simbólico profundo: é o único registro audiovisual em que Tó Teixeira narra sua própria história. A produção precisou ser restaurada a partir de um “copião”, após a deterioração do negativo original na Cinemateca Brasileira, o que resultou na versão final em preto e branco. Além de seu valor musical, o filme preserva a memória de um homem que foi mestre de gerações de músicos e uma figura central na conexão entre a arte e a intelectualidade paraense do século XX.

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Para Chico Carneiro, a exibição ganha ainda mais significado por seu caráter solidário. Parte da renda arrecadada será destinada ao tratamento de saúde de Nazaco Gomes, referência da percussão brasileira e integrante fundador do Trio Manari. “Não deixa de ser um forte simbolismo que um filme sobre um músico raiz como Tó Teixeira venha, 43 anos depois, servir para apoiar outro grande músico”, destaca o diretor. Ele também chama atenção para a necessidade contínua de apoio aos artistas: “Passadas quatro décadas, ainda é preciso a solidariedade dos amigos para cuidar de quem tanto fez pela música paraense”.

A escolha da Casa do Gilson como espaço para a exibição também carrega significados afetivos e históricos. O local está diretamente ligado à tradição do choro em Belém e à memória de músicos que ajudaram a construir a cena cultural da cidade. Segundo Carneiro, a relação entre o filme, o espaço e personagens importantes dessa história revela uma “interconexão de solidariedade” que atravessa gerações.

Além da sessão, o evento contará com a participação da Orquestra Guitarrônica da Emufpa, do projeto Choro do Pará, Magia das Cordas e Choro com Café, ampliando a experiência para além do cinema e transformando a noite em uma celebração da música amazônica.

Ao reunir memória e ação coletiva, o evento reafirma o papel da cultura como ferramenta de resistência e cuidado. Os ingressos custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), com renda parcialmente revertida para o tratamento de Nazaco Gomes.

SERVIÇO

Exibição do documentário “Tó Teixeira… Cotidiano e Memória”

Onde: Casa do Gilson (travessa Padre Eutíquio, 3172)

Quando: Domingo (23), às 18h.

Ingressos: R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia)

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)