Mercado de São Brás retoma circuito cultural e movimenta fins de semana em Belém
Programação reúne música, esporte e lazer gratuitos, reforçando o espaço como polo de convivência na capital
O Mercado de São Brás, em Belém, retomou seu circuito cultural nesta quinta-feira (19) com uma programação de música, esporte e convivência. O destaque é o ‘Samba no Mercado’, que ocorre neste sábado, 21 de março, e será comandado por Arthur Espíndola no espaço cultural da capital.
Com trajetória consolidada no gênero, Arthur Espíndola já lançou dois DVDs, dois álbuns e diversos singles. O artista dividiu palco com nomes expressivos do samba brasileiro, como Péricles, Dudu Nobre e Wilson das Neves, além de integrantes da tradicional Velha Guarda da Mangueira.
Espaço de convivência e cultura
A retomada do circuito cultural reforça a vocação do Mercado de São Brás como espaço de convivência e produção cultural. A iniciativa integra música ao vivo, atividades esportivas e acesso gratuito, ampliando as possibilidades de ocupação do espaço público.
A programação fortalece a cena artística local, estimulando a circulação de artistas e o engajamento da comunidade. Para o público, a proposta é oferecer uma experiência que valoriza encontros presenciais e a música como elemento de conexão.
Tradição e revitalização
Inaugurado no início do século XX, o Mercado de São Brás é um dos mais tradicionais equipamentos urbanos de Belém. Concebido para atender à demanda comercial da época, ele se tornou um importante polo de abastecimento e sociabilidade.
Sua arquitetura, inspirada em mercados europeus, reflete a prosperidade econômica da capital paraense durante o ciclo da borracha. Recentemente revitalizado, o mercado incorporou novas funções, consolidando-se como centro de cultura, lazer e gastronomia.
Programação de abertura
Na última sexta-feira, a programação de reabertura apresentou a ‘Sexta Mix’, com shows de Marcinho Carrera e Simara Nayra. A dupla conduziu o público por releituras de grandes sucessos, transitando entre o brega e o pop, resgatando clássicos das décadas de 1970, 1980 e 1990.
Serviço
- Evento principal: "Samba no Mercado" com Arthur Espíndola
- Data: Sábado, 21 de março
- Hora: a partir das 18h
- Local: Mercado de São Brás (Avenida José Bonifácio - bairro de São Brás, Belém)
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