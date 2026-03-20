Mercado de São Brás retoma circuito cultural e movimenta fins de semana em Belém

O Mercado de São Brás, em Belém, retomou seu circuito cultural nesta quinta-feira (19) com uma programação de música, esporte e convivência. O destaque é o ‘Samba no Mercado’, que ocorre neste sábado, 21 de março, e será comandado por Arthur Espíndola no espaço cultural da capital.

Com trajetória consolidada no gênero, Arthur Espíndola já lançou dois DVDs, dois álbuns e diversos singles. O artista dividiu palco com nomes expressivos do samba brasileiro, como Péricles, Dudu Nobre e Wilson das Neves, além de integrantes da tradicional Velha Guarda da Mangueira.

Espaço de convivência e cultura

A retomada do circuito cultural reforça a vocação do Mercado de São Brás como espaço de convivência e produção cultural. A iniciativa integra música ao vivo, atividades esportivas e acesso gratuito, ampliando as possibilidades de ocupação do espaço público.

A programação fortalece a cena artística local, estimulando a circulação de artistas e o engajamento da comunidade. Para o público, a proposta é oferecer uma experiência que valoriza encontros presenciais e a música como elemento de conexão.

Tradição e revitalização

Inaugurado no início do século XX, o Mercado de São Brás é um dos mais tradicionais equipamentos urbanos de Belém. Concebido para atender à demanda comercial da época, ele se tornou um importante polo de abastecimento e sociabilidade.

Sua arquitetura, inspirada em mercados europeus, reflete a prosperidade econômica da capital paraense durante o ciclo da borracha. Recentemente revitalizado, o mercado incorporou novas funções, consolidando-se como centro de cultura, lazer e gastronomia.

Programação de abertura

Na última sexta-feira, a programação de reabertura apresentou a ‘Sexta Mix’, com shows de Marcinho Carrera e Simara Nayra. A dupla conduziu o público por releituras de grandes sucessos, transitando entre o brega e o pop, resgatando clássicos das décadas de 1970, 1980 e 1990.

Serviço

Evento principal: "Samba no Mercado" com Arthur Espíndola

"Samba no Mercado" com Arthur Espíndola Data: Sábado, 21 de março

Sábado, 21 de março Hora: a partir das 18h

Local: Mercado de São Brás (Avenida José Bonifácio - bairro de São Brás, Belém)