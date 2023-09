Belém ganha Museu de Arte Urbana no Complexo Ver-o-Rio

Belém ganha o maior museu de arte a céu aberto da Amazônia a partir deste domingo, 24. Após semanas intensas de uma obra que abrangeu cerca de 4 mil m² de muros, fachadas e paredes no Complexo do Ver-o-Rio, chega o momento de entrega-la para a capital paraense. Na ocasião, o público contará ainda com um grande festival de música e gastronomia, com mais de 11 horas de programação gratuita.

O festival M.A.U.B começa às 9h, com oficinas voltadas para crianças, visita guiada e contação de história. Haverá ainda batalha de breaking. E no palco principal esquenta ao som de rap e hip hop do DJ Morcegão, Anna Suav e Bruna BG, Nic Dias e Rael. Segundo o idealizador do projeto, Gibson Massoud, “tivemos um line up com 70% de artistas da Amazonia, sendo na maioria mulheres. Apesar de termos tema livre no museu, a maioria dos artistas retratou a realidade amazônica, desde as lendas, como a cobra grande, até os povos originários. O que deu um toque regional para o projeto”, afirmou.

O idealizador ressaltou ainda que agora os artistas da Amazonia tem um lugar para chamar de seu. “Quando se democratiza o acesso a arte, a gente está fomentando outras cadeias, como a economia e o turismo, potencializando ainda mais o complexo ver o rio como ponto turístico, fazendo aumentar a renda dos comerciantes do local”, explicou.

A programação especial de domingo conta com a performance do DJ Morcegão, artista da periferia de Belém que traz em seu set o break, o rap e toda a batida da cultura urbana. Além do rap brasileiro, Rael. Também marcará presença no festival a dupla de rap paraense Anna Suav & Bruna BG. Direto de Icoaraci, Nic Dias também se apresenta no festival.

Museu a céu aberto

Enquanto o M.A.U.B estava sendo construído, a produção das obras contempladas via edital, envolveram 21 artistas de diversos estados do Brasil. O line-up foi totalmente inclusivo: são doze amazônidas, três nordestinos, quatro sudestinos, um sulista e um artista do Centro-oeste. As mulheres também são maioria: doze mulheres e nove homens. A obra de um artista convidado foi adicionada posteriormente ao Museu pela curadoria.

Segundo o curador do projeto, William Baglione, além da escolha dos artistas por meio de edital público, incluindo convites para inscrições, foi preciso um trabalho cuidadoso de observar a experiência, estilo e perfil de cada artista. “Um exemplo é o maior painel, com impressionantes 22 metros de altura por 60 de largura, que está sendo pintado em um coolab de Thiago Nevs (SP), And Santos (PA) e Luiz Júnior (PA)”, ressaltou o curador.

A transformação de parte do Complexo do Ver-o-Rio em um museu de arte urbana é uma iniciativa voltada para a valorização do movimento artístico feito em espaços públicos, além de integrar um dos preparativos para a Conferência do Clima das Nações Unidas (COP - 30), que será realizada em Belém em 2025.

Além da grafitagem, o projeto inclui uma série de atividades comunitárias. Vão ser oferecidas 14 oficinas de arte urbana a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, proporcionando oportunidades de aprendizado e expressão artística.

“O artista pode ser o espelho de um jovem sem muitas opções de lazer e profissão. A arte tem esse poder sedutor de contribuir com a sociedade de alguma forma que inspire e cause reflexão. A oficina é a semente do projeto”, concluiu o curador.

O projeto do M.A.U.B foi aprovado pela Sonique Produções na Lei Federal de Incentivo à Cultura e patrocinado pelo Instituto Cultural Vale e pelo Nubank. A iniciativa tem apoio da Fumbel, Secretaria de Turismo do Pará, Rádio Unama e Rádio Cultura.

Agende-se

Inauguração do “M.A.U.B - Museu de Arte Urbana de Belém”

Data: 24/09

Hora: a partir das 9h

Local: Complexo Ver-o-Rio (Belém)

Entrada franca

Programação:

9-10h Oficina de pintura em lata com Santo (infantil)

9-10h Visita Guiada (público livre)

10-11h Contação de história

11-12h Oficina de bolhas de sabão gigante

Shows musicais:

15h15: DJ Morcegão

16h - 16h40: Anna Suav e Bruna BG

16h40: DJ Morcegão

17h00 - 17h40: Nic Dias

17h40: DJ Morcegão

18h - 19h20: Rael