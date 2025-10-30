Belém ganha Dia Municipal do Tecnobrega em homenagem a Tonny Brasil

A Câmara Municipal de Belém (CMB) aprovou nesta semana um projeto de lei que institui o Dia Municipal do Tecnobrega, a ser celebrado em 28 de março, data de nascimento do cantor, compositor e produtor Tonny Brasil. Tonny é considerado por muitos como o criador do tecnobrega.

VEJA MAIS

A iniciativa é de autoria do vereador Michel Durans, do PSB, que destacou a importância de Tonny Brasil para a música e a identidade cultural do Pará. “Todo mundo sabe da história do Tonny Brasil, a contribuição que ele deixou para todos nós da música, da amizade, da composição. Um ser humano de primeira grandeza”, afirmou o parlamentar no vídeo divulgado nas redes sociais.

O cantor e compositor paraense morreu em 2024, aos 57 anos. (Reprodução / Redes sociais)



Com a aprovação da lei, Belém passa a reconhecer oficialmente um dos gêneros musicais mais representativos da capital, a partir da lembrança de um de seus principais artistas. “Agora temos a oportunidade de homenageá-lo e manter viva sua memória. O Tonny permanece entre nós através da arte e da cultura que ajudou a construir”, concluiu o vereador.