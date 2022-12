Bela Portugal celebra encontro com público paraense

"Bela Portugal Identidade" é o primeiro show da paraense em Belém desde que o programa The Voice Brasil entrou em sua vida. Bela vai mostrar um repertório que faz parte da sua trajetória e que passeia pelo pop rock, indie rock, músicas paraenses e algumas surpresas. O show será dia 23 de dezembro, na boate UP, no shopping Bosque Grão-Pará, a partir das 21h. Os ingressos já estão à venda e o link está na bio do instagram da artista (@belaportugal).

Bela diz que o momento será de encontros, reencontros e de celebrar a música e o contato maior com o público paraense. "É um momento que estou muito feliz e acho importante celebrar esse show para me conectar ainda mais com as pessoas que estão me acompanhando nessa trajetória", pontua a artista.

Após o The Voice, os planos de Bela são de mergulhar na carreira autoral. "Eu escrevo também e nesse momento estou me sentindo muito motivada para compor músicas, pois o The Voice me fez acreditar em mim. Portanto, estou só esperando o próximo ano para dar início a esse novo momento da minha carreira", destaca a artista.

Antes do programa, Bela vivia a música pelo amor, mas após conseguir participar do The Voice ela se encorajou para viver a música de forma profissional. "Eu não conseguia me enxergar como cantora, eu apenas cantava porque gostava. Divulgava nas minhas redes sociais e pronto, mas a participação no programa foi um divisor muito importante, pois foi o que me fez largar tudo para investir totalmente na carreira musical", diz.

A participante paraense do The Voice é formada em Biologia, trabalhava como professora em algumas escolas de Belém, mas entre 2018 e 2019 a vida deu uma reviravolta e ela decidiu se dedicar à música. "Em 2018, foi a primeira vez que me inscrevi no The Voice, mas fiz a inscrição totalmente desacreditada, sabe quando faz por fazer, mas fui pega de surpresa, pois me deram o retorno e comecei a fazer parte das seletivas. No final, não consegui me apresentar", recorda.

Em 2019 e 2020 ela repetiu o processo, mas em 2021 os caminhos foram diferentes, pois além de passar pelas seletivas ela conseguiu virar as cadeiras dos técnicos. Em um primeiro momento, Bela foi do time Lulu Santos, mas depois seguiu para o time da conterrânea Gaby Amarantos.

"Foi muito importante entrar no time da Gaby, pois além de paraense ela é uma referência. Ela furou a bolha e vem construindo uma trajetória muito bonita e de sucesso", comemora Bela por fazer parte do time Gaby.

