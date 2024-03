Yasmin Brunet diz que não quer contato com quase metade do BBB 24

Eliminada há pouco mais de uma semana do "BBB 24", Yasmin Brunet já voltou à rotina normal e as postagens diárias no Instagram. Na rede social, aliás, ela tratou de fazer uma "limpa", deixando de seguir, por exemplo, Rodriguinho, assim que soube o que o pagodeiro falou sobre o corpo dela no programa.

Mas não é só o cantor que a filha de Luiza Brunet não quer mais ter contato. Yasmin não segue quase metade dos companheiros de confinamento. Do grupo das Fadas, apenas Beatriz é seguida por ela. A loira também não quer contato com Alane, Deniziane e MC Bin Laden.

Quem Yasmin Brunet segue?

Beatriz, Fernanda, Giovanna, Isabelle, Leidy, Lucas Buda, Marcus, Matteus, Michel, Pitel, Pizane, Raquele, Vanessa Lopes e Wanessa Camargo.

Quem Yasmin Brunet não segue?

Davi, Alane, Deniziane, MC Bin Laden, Nizam, Rodriguinho, Luigi, Juninho, Maycon, Thalyta e Vinícius.