VÍDEO: Tadeu Schmidt imita maquiagem borrada de Maxiane no BBB 26

O apresentador Tadeu Schmidt publicou um vídeo nas redes sociais na última quarta-feira (25) em que imita a maquiagem borrada de Maxiane, participante do BBB 26. A cena faz referência a um dos momentos que viraram meme da edição.

No vídeo compartilhado no Instagram, Tadeu aparece maquiado e simula choro diante da câmera. Ao aproximar o rosto, é possível ver a base escorrendo, em alusão ao visual que chamou atenção do público depois do resultado do paredão em que Sarah Andrade foi eliminada.

Ao reproduzir a cena, Tadeu escreveu na legenda: “A maquiagem pode escorrer, mas a força deve seguir intacta. Sucesso, Max”. O vídeo foi publicado ao som de “Maquiagem Borrada”, do cantor Zé Felipe.

Além da repercussão nas redes sociais, Maxiane Rodrigues deixou o BBB 26 com mais de 60% dos votos na noite de terça-feira (24).