VÍDEO: Tadeu Schmidt imita maquiagem borrada de Maxiane no BBB 26

Apresentador reproduziu cena que virou meme nas redes sociais

Hannah Franco
fonte

Tadeu Schmidt imita maquiagem borrada de Maxiane que virou meme no BBB 26 (Reprodução/Redes sociais)

O apresentador Tadeu Schmidt publicou um vídeo nas redes sociais na última quarta-feira (25) em que imita a maquiagem borrada de Maxiane, participante do BBB 26. A cena faz referência a um dos momentos que viraram meme da edição.

No vídeo compartilhado no Instagram, Tadeu aparece maquiado e simula choro diante da câmera. Ao aproximar o rosto, é possível ver a base escorrendo, em alusão ao visual que chamou atenção do público depois do resultado do paredão em que Sarah Andrade foi eliminada. 

Ao reproduzir a cena, Tadeu escreveu na legenda: “A maquiagem pode escorrer, mas a força deve seguir intacta. Sucesso, Max”. O vídeo foi publicado ao som de “Maquiagem Borrada”, do cantor Zé Felipe.

Além da repercussão nas redes sociais, Maxiane Rodrigues deixou o BBB 26 com mais de 60% dos votos na noite de terça-feira (24).

