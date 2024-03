Assista marido traído no Big Brother entrar na casa e pedir divórcio ao vivo

Um episódio surpreendente envolvendo uma traição ocorreu no Big Brother da Colômbia e fez alguns fãs do programa relembrarem o caso de infidelidade de Lucas Henrique, o Buda, no Big Brother Brasil 24. Um marido traído por uma participante do reality durante o programa fez um pedido de divórcio ao vivo diante das câmeras, durante uma prova no programa.

Tudo aconteceu durante uma dinâmica conhecida como "congelamento", na qual os participantes deveriam permanecer imóveis. Alejandro Estrada, o marido traído, entrou em contato com a produção do programa e pediu para participar da prova, pois queria fazer uma surpresa para a esposa depois de ser traído com um colega de confinamento, Miguel Melfi, que era 13 anos mais jovem que ela. Durante a dinâmica ele decidiu encerrar seu casamento de 12 anos com Nataly Umaña.

Sentindo-se humilhado pela traição exposta nacionalmente, foi o próprio Alejandro que solicitou à produção do programa a chance de participar de uma prova para surpreender sua esposa. Ao confrontá-la, ele expressou sua decepção: "Estou surpreso que você tenha feito isso diante das câmeras, que tenha afirmado que nosso relacionamento estava em declínio. Isso é algo que você poderia ter discutido antes ou depois do programa".

Ele continuou, enfatizando a importância da honestidade em um relacionamento: "Isso me leva a refletir, e quero dizer a toda a Colômbia e aos jovens, que a honestidade é fundamental. Se tivéssemos sido honestos desde o início, se eu soubesse antes de você vir para cá, não estaríamos enfrentando tanta dor".

Enquanto Nataly permanecia imóvel, ela começou a chorar ao ouvir as palavras de Alejandro, que então removeu sua aliança e declarou: "Você não tem ideia do que estou passando (...). É o fim de um ciclo, e estou anunciando isso publicamente para toda a Colômbia (...). Desejo-lhe felicidade, você está se saindo muito bem aqui".

Após sua participação no programa colombiano, Alejandro Estrada optou por tornar suas redes sociais privadas, aumentando ainda mais o interesse em torno do caso.