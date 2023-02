Veja o que rolou na madrugada desta terça, 7, no BBB 23

O Jogo da discórdia do BBB 23 serviu plaquinhas na testa e muita treta. A madrugada desta terça-feira, 7, após o jogo, teve acertos de contas, ex-aliado saindo do grupo, muita conversa entre os confinados e até uma cantoria de "Parabéns" para Gustavo, que está fazendo aniversário.

Key ficou chateada ao saber que teria incentivado Gustavo a colocar Tina no paredão e aproveitou para esclarecer aos brothers e sisters que não teve participação nesta decisão. Em outro momento, em conversa com Cristian e Gustavo Key disse que o Jogo da Discórida foi basicamente só sobre ela.

Na cozinha os participantes se reuniram e cantaram parabéns para Gustavo, que completa hoje, 7, 28 anos. O Cowboy estava emocionado e agradeceu aos participantes, disse que era importante fazer essa nova idade e comemorar no reality.

Teve DR e ciúmes? Sim. Mas nenhum casal estava envolvido. Bruna e Larissa conversaram sobre a relação e confessaram que têm ciúmes entre elas, mas prometeram ser uma a prioridade da outra no jogo, apesar de Bruna estar próxima de Paula e Larissa não gostar da ideia por achar a paraense forçada.

Houve reunião de condomínio só do "Grupo Áquario" e comentários sobre a ideia dos brothers do quarto deserto permitir quem estiver no paredão “escolher” quem quer enfrentar, para darem os votos no confessionário. As conversas paraleras continuaram madrugada a dentro.