Sol Vega é confirmada no grupo de Veteranos do BBB 26
Atriz e empresária ficou marcada pelo meme “Iarnuou” na quarta edição do reality
Sol Vega, de 47 anos, é a mais nova veterana confirmada no Big Brother Brasil 26. Natural de São Paulo, a atriz e empresária participou do BBB 4, há quase 22 anos, e ficou eternizada por sua interpretação da música “We Are The World”, de Michael Jackson e Lionel Richie, que viralizou com o meme “Iarnuou”. Sua passagem pela casa também foi marcada por discussões e rivalidades memoráveis.
VEJA MAIS
Com a volta ao reality, Sol Vega se junta a outros veteranos que prometem agitar a edição de 2026. Sua experiência e carisma no confinamento devem atrair atenção do público, trazendo nostalgia para fãs antigos do programa e curiosidade para quem acompanha o BBB atualmente.
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA