Sexo, prova do líder e emparedados: veja o que aconteceu no BBB ontem, quinta-feira (24/02)

A Rede Globo exibiu na noite de ontem, quinta-feira (24/02), um dia cheio de conflitos e tensões da 22ª edição do BBB. O programa também foi marcado por sexo após a festa de Lucas, discussão, prova do líder e os primeiros emparedados do próximo paredão. Veja o que aconteceu:

Paulo André e Douglas Silva discutem

Quarto Grunge discutindo a relação com a presença de Jade Picon (Reprodução / Globo)

A festa do líder Lucas foi marcada por muito choro e DR's entre os brothers do quarto Grunge. O grupo, que já vinha tendo discussões desde a formação do paredão de domingo, resolveu discutir a relação. Na ocasião, Douglas Silva apontou que estava sentido que os atletas estavam se afastando, mas a afirmação foi negada pelos dois. "Estou te passando uma visão do que eu estou vendo e o que estou sentindo...", disse Douglas. O surfista rebateu afirmando que assim que ganhou o anjo, a primeira coisa que fez foi dar a imunidade para o ator e sempre estava pensando no brother em primeiro lugar. Douglas desabafou detalhando que estava vendo um afastamento dos dois e cada um estava ficando no seu lugar. "Mas você consegue entender que isso não parte da gente?", indagou Paulo André. Pedro Scooby continuou o papo dizendo que o amigo estava viajando, que todos eram irmãos tanto na casa quanto fora, e caso algo tivesse mudado, ele iria dizer que mudou.

A conversa continuou e o grupo voltou a falar do paredão passado. Paulo André continuou se mostrando irritado por ter recebido o voto de Jessilane, Linna e Natália, pois as três foram defendidas pelo grupo. "A gente tinha uma estratégia em cima para defender o quarto...", disse Douglas. O atleta rebateu, dessa vez mais exaltado, afirmando que a estratégia estava errada e foi por água abaixo a partir do momento que Linna, Jessi e Nat resolveram que não entrariam na combinação de votos. "A gente estava há três semanas tentando chamar as meninas e elas não vieram e ainda estão votando em mim. Estão há três semanas votando em mim, DG! Me botaram no Paredão agora, mano", finalizou o Paulo André irritado.

Natália e Eliezer movimentam o edredom do quarto e barulho acorda brother

O quase Casal Eliezer e Natália concluiram a festa de quarta-feira com mais uma noite de pegação e muito sexo no quarto. Os participantes foram filmados pelas câmeras fazendo uma movimentação intensa no edredom, com direito a respiração ofegante e cama batendo na parede. O barulho chegou a acordar Paulo André, que dormia na cama ao lado. O atleta olhou para o lado, viu o que estava acontecendo e voltou a dormir sem se importar com a transa da dupla.

Quando ainda estavam na festa, Natália chegou a revelar para Laís e Jade Picon que, apesar de não querer namorar com o empresário, não queria que ele ficasse com mais ninguém na casa e temia que o ficante desenvolvesse algum interesse por Larissa. Já no dia seguinte, conversando com suas aliadas Jessilane e Linna, a designer de unhas afirmou que não gostaria de ser mais uma na lista do brother.

Gustavo leva punição de -500 estalecas após não acordar para o Raio X

Gustavo acordando após levar punição (Reprodução / Globo)

Todos os dias, os confinados da casa precisam ir até o confessionário para fazer o Raio X para falar como estão se sentido e mandar "recados" para o público que os acompanha. Não acordar para fazer a atividade gera uma punição gravíssima, com a perda de 500 estalecas, e o ex-emparedado Gustavo foi o grande sorteado da edição. Após curtir muito a festa, o curitibano não conseguiu acordar para fazer a dinâmica e foi punido pelo Big Boss.

Participantes formam dupla para a prova do líder e Tiago Abravanel fica de fora

Com o passar do tempo, a dinâmica do BBB tem ficado ainda mais tensa para os confinados. Durante o programa ao vivo, Tadeu Schmidt pediu para que todos formassem duplas para a realização da prova do líder e Tiago Abravanel, por ficar sem nenhum parceiro, foi vetado. Larissa, que machucou o pé na festa, também não participou. Confira quem ficou com quem:

Vinicius e Eliezer Jade Picon e Laís Eslovênia e Linn da Quebrada Gustavo e Douglas Silva Jessilane e Natália Pedro Scooby e Paulo André Lucas e Arthur Aguiar

Dinâmica da prova do líder da semana

Laís e Pedro Scooby durante a prova do líder (Reprodução / Globo)

A prova do líder com patrocínio do PicPay tem uma dinâmica onde ao ouvir o sinal, o primeiro jogador precisa desmontar o quebra-cabeça e transferir peça por peça para o seu parceiro. No outro lado da pista, o segundo jogador recebe as peças e monta de acordo com o gabarito exibido no telão. Após montar o quebra cabeça, o jogador pode apertar o botão. Já o primeiro [que desmontou], pode apertar a qualquer momento, mas ambos precisam acionar o botão para que a tarefa seja finalizada.

Dinâmica da semana

Primeira dupla eliminada da prova de resistência está no paredão O paredão será triplo Anjo imuniza alguém Uma indicação do líder Casa dividida em dupla, com cada dupla votando em um participante em consenso Jogador que fizer dupla com líder terá voto com peso dois Prova bate-volta

Prova do líder tem erros e dupla emparedada

Durante a madrugada, a prova do líder mostrou vários erros para os telespectadores e chegou a eliminar Douglas Silva e Gustavo da competição após eles, supostamente, errarem na montagem do quebra-cabeça. Depois de uns minutos de revisão, a dupla foi chamada de volta para a área da prova para retornarem para a disputa. A primeira dupla a ser eliminada oficialmente foi Arthur Aguiar e Lucas e ambos já estão emparedados.

Confira quem continuava na disputa até às 8h:

Jade Picon e Laís Pedro Scooby e Paulo André

