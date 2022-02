BBB 22: Gustavo não faz o Raio-x e perde 500 estalecas

Gustavo comete erro grave no BBB 22 e tem punição severa. Nesta quinta-feira, 24, o brother não conseguiu acordar para fazer o Raio-x. “Atenção Gustavo: O senhor não fez o Raio-x. Punição gravíssima, menos 500 estalecas”, anunciou o Big Boss para toda a casa.

VEJA MAIS

A festa do Líder Lucas foi pela madrugada, regada a muita dança e bebida alcoólica. Talvez por esse motivo, Gustavo não conseguiu ganhar do sono, mesmo com o toque do despertador e o aviso no telão.

Relembre participantes que perderam o Raio-x e as estalecas

Para quem não lembra, outros participantes não realizaram essa tarefa e também perderam 500 estalecas.

No BBB 20, três participantes tiveram a mesma punição. Por não conseguir acordar, Manu Gavassi e Pyong Lee ignoraram o Raio-x e Lucas Gallina, por conta própria, não quis fazer Raio-x em protesto ao brother Daniel, que era o campeão de perder estaleca.

No BBB 21, foi a vez de Karol Conká. A cantora causou grande confusão porque ninguém a acordou para realizar a tarefa. Antes dela, Lucas Penteado não foi acordado por Projota e perdeu 500 estalecas.