BBB 22: O clima esquenta entre Laís e Gustavo em véspera de eliminação

Após os humores terem chegado ao extremo durante o jogo da discórdia do "Big Brother Brasil 22", que foi exibido na última segunda, 21, Laís e Gustavo viveram momentos íntimos no quarto. O brother é um dos emparedados e corre o risco de ser eliminado nesta terça-feira, 22.

Na mesma cama, os participantes trocaram beijos e declarações de amor. Mesmo no momento a sós, Laís afirmou que não se sentia confortável no quarto. "Esse quarto fica muito escuro, tá vendo? Não gosto. Não gosto desse quarto”, afirmou.

Quando Gustavo tentou algo a mais com a médica, ela não retribuiu: "Tu fica bem quietinho no seu canto. Bem danadinho, isso sim. Cadê as almofadas de separação?", disse ela. "Está aqui", respondeu o outro participante. A sister acabou tranquilizando-o, dizendo: "Você não vai sair amanhã, não. Acho que você não sai, não", afirmou.

