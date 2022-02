Laís e Gustavo se beijam muito em quarto grunge do BBB 22 e brother cai da cama

O clima de romance tomou conta dos casais na festa da Líder Jade Picon, no Big Brother Brasil 22, na madrugada desta quinta-feira, 17. Os três casais já conhecidos, se entregaram a paixão e ao edredom. Jade e Paulo André, Lucas e Eslovênia, e Eliezer e Natalia, aproveitaram o momento e viveram momento de carinho.

A novidade foi Laís e Gustavo, focadíssima em beijar o brother, a médica já tinha confessado que a sua estratégia de jogo era seduzir o novato. E deu certo!

Em em uma das camas do quarto grunge os dois trocaram beijos. "Vocês querem que eu pegue o edredom, gente?", disse Pedro Scooby. Douglas entrou na brincadeira: "Tá com a língua grudada?".

Gustavo gargalhou com a brincadeira dos Brothers e causa da cama.

"Meu Deus do céu, não acredito que estou beijando na cama no BBB [...] Ai que horror, meu Deus do céu", sussurrou Laís.