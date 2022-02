Briga, festa e muita pegação: veja o que aconteceu no BBB ontem, quarta-feira (16/02)

A Rede Globo exibiu na noite de ontem, quarta-feira (16/02), um dia cheio de surpresas e tensões da 22ª edição do BBB. O programa foi marcado pela briga entre a dupla da Casa de Vidro, Larissa e Gustavo, conversas sobre o paredão, festa da líder e muita pegação entre os brothers. Veja o que aconteceu.

VEJA MAIS

Briga entre Gustavo e Larissa marca a manhã de quarta-feira

Larissa e Gustavo discutindo na casa. (Reprodução / Globo)

O momento mais marcante do programa de quarta-feira (16) foi a briga entre a dupla da Casa de Vidro Gustavo e Larissa. Durante uma conversa na porta do confessionário, Eliezer, Vinicius e Larissa dialogavam sobre o jogo, com a sister declarando que ter estratégia era muito importante, mas precisava saber dosar. Na sequência, Gustavo saiu do confessionário e todos ficaram em silêncio.

"O assunto chegou", comentou ele, vendo os participantes sairem do ambiente. Jessilane, que estava no banheiro, rebateu. "A galera estava comentando mesmo". Ao ouvir a afirmativa, Gustavo foi até a porta do quarto colorido e falou. "Quem quiser falar algo para mim, fala na cara, tá? Melhor do que dar Queridômetro é falar na cara", saindo em seguida. Larissa, sem levar desaforo para casa, rebateu afirmando que não poderia fazer nada se a "carapuça serviu". "Não é carapuça, Larissa. Peguei você falando de mim na cara", rebateu o empresário. "Só tem você aqui dentro?", perguntou a pernambucana. "Se você quis entrar aqui acomodada, pode entrar, eu não quis. Faça o teu jogo e eu faço o meu. Respeita a minha pessoa", disparou o participante. Os dois continuaram batendo boca até os ânimos se acalmarem, com o empresário finalizando a discussão chamando a sister de planta.

Pedro Scooby esclarece polêmica envolvendo limão

Um quase mal entendido entre Larissa e Pedro Scooby também foi assunto no reality após a pernambucana falar para vários confinados que Pedro Scooby teria jogado um limão no lixo, filmado a atitude e postado no feed da tela da sala. Ao comentar sobre a situação para Jade Picon, a influencer resolveu questionar o surfista sobre a atitude apontada pela sister, que por ter o emoji de limão fora da casa, achou que o brother estava lhe alfinetando. "Ontem você jogou um limão no lixo?", questionou Jade Picon. "Joguei. Podre", respondeu ele. "E gravou. O emoji dela [Larissa] é um limão. Ela achou que foi algo para ela", contou Jade rindo. Pedro se justificou afirmando que a sister não falou que seu emoji era um limão. "Eu pensei que tu tinha escutado. Aí eu disse: 'Jade, você acha que tenho que conversar com Scooby? Fiquei meio assim'", finalizou a pernambucana dando um abraço em Pedro.

Participantes se revoltam com os emojis do Queridômetro

Gustavo ao ver os emojis polêmicos do Queridômetro. (Reprodução / Globo)

Atualmente, o emoji dado no Queridômetro é um assunto que rende o dia inteiro no BBB, já que muitos se sentem rejeitados, amados ou odiados ao observar a tela. Antes, logo no início do programa, os corações e carinhas sorrindo choviam entre os confinados, mas agora, emojis de cobra, planta e bomba tem sido recorrentes no feed, com muito saindo do sério. "É, teve gente que falou que ia entrar para movimentar o jogo... Movimentou! As pessoas estão começando a botar as asinhas de fora", disse Pedro Scooby ao olhar o resultado.

Já Eslovênia afirmou que os emojis polêmicos foram plantados por Gustavo, insistindo que os meninos do quarto Grunge também estavam dando emojis diferentes para brincar. "Isso não é brincadeira, não", opinou Laís. "A gente tem que jogar também", alertou Brunna. Confira alguns emojis:

Gustavo deu bomba para: Brunna Gonçalves, Jessilane, Vinicius, Larissa, Eliezer, Jade Picon e Laís. Cobra para Douglas Silva, planta para Eslovênia e Scooby, banana para Tiago Abravanel e coração partido para Paulo André.

Gustavo recebeu bomba de Jessilane e vomito de Paulo André, Arthur Aguiar, Larissa, Brunna Gonçalves e Douglas Silva. Eslovênia deu para o brother um emoji de cobra, Linna uma Banana, um coração partido de eliezer e cara zangado de Pedro Scooby.

Arthur Aguiar recebeu cobra de Larissa, carinha de raiva e bomba de Natália.

Participantes começam a traçar estratégias e especular votos e vetos

Com a chegada da prova do líder, as especulações de voto e estratégias de paredão já começaram a rodar a casa e o grupo do quarto Lollipop aposta que Gustavo irá liderar o quarto Grunge. Em uma conversa entre Eliezer, Brunna e Eslovênia, o designer afirmou que os outros participantes estão se articulando para botar um deles no paredão. "Acho que tem chance deles se organizarem e ir dois daqui e um de lá. Acho que só Lina e Lucas ali não compactuam com algumas coisas", pontuou Eslovênia. O empresário concordou e disse acreditar que Scooby também não iria compactuar com a articulação de votos. No quarto da líder, Jade Picon e Laís conversaram sobre o próximo paredão e a influencer já revelou quem vetaria na prova do líder: Arthur e Gustavo. "Não consigo vetar o Douglas", pontuou. Laís continuou o papo aconselhando Jade a vetar Douglas. "Miga, se ele pega [a Liderança], ele me bota no Paredão e eu saio... É escolha (...) Eles vão com tudo para o nosso quarto, os três".

Madrugada tem festa da líder e pegação entre Laís e Gustavo

Laís e Gustavam se beijando no quarto após o fim da festa. (Reprodução / Globo)

A festa da líder Jade Picon foi marcada por muita conversa de paredão e pegação entre os participantes. Natália e Eliezer, que já tinham ficado na festa anterior e protagonizado um beijo triplo com Maria, voltaram a trocar vários beijos na pista. "Depois de quase se matar, a gente se agarra", disse o brother. Os dois chegaram a tomar banho juntos ao final da festa e movimentaram o edredom durante a madrugada, com direito a várias caricias. Outro casal que aproveitou para ir brincar no edredom foi Jade e Paulo, que curtiram bastante a noite como um casal, pois a influencer havia tampado seu umbigo. "Eu estou vendo essa festa como uma segunda chance de ficar até o final. Porque eu estou com o umbigo tampado. Na primeira eu esqueci e fiquei com sono", revelou ela. Flertando a noite toda, mas sem trocar beijos na festa, Laís e Gustavo aproveitaram o escurinho do quarto para deitarem juntos e se beijarem.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)