BBB 22: Prova do líder é de resistência, em dupla e tem punição; entenda

Os brothers e sisters acertaram ao cogitar que a 'Prova do Líder' da semana, dentro do Big Brother Brasil, BBB 222, realizada nesta quinta-feira (24), seria de resistência. A disputa é realizada em dupla. A primeira eliminada, por não completar o quebra cabeça no tempo ou apertar o botão antes de completar a prova, é eliminada. Como punição, os dois participantes estão automaticamente no paredão.



A prova funciona assim: cada participante fica responsável por um quebra cabeça. Ao escutar sinal sonoro de moeda, os participantes são autorizados a desmontar o painel e transferir as peças, uma por vez, para o outro participante que está do outro lado de um murinho. Quem recebe também precisa remontar o quebra cabeça e apertar no botão, assim que terminar.



O dupla vencedora garante, ainda, imunidade e R$ 10 mil. Além da prova, Tadeu Shmidt explicou como será a dinâmica da semana. Confira:

Quinta-feira (24/02)

Prova do Líder de resistência

Primeira dupla a sair da prova vai para o Paredão

Sexta-feira (25/02)

Consagração do Líder

Dupla vencedora decide qual deles será o Líder e quem terá o direito a outra imunidade.

Líder terá o poder do não.

Sábado (26/02)

Prova do Anjo

Domingo (27/02)

Formação de Paredão Triplo:

Anjo Imuniza um

Líder indica um

Casa dividida em duplas. Cada dupla dá um voto em consenso no confessionário.

Jogador que fez dupla com Líder tem voto com peso dois.

Bate e Volta