Saiba que horas começa a prova do Líder no BBB de hoje, quinta-feira (17/02)

Na noite desta quinta-feira (17) vai ser realizada mais uma Prova do Líder, no BBB 22. Jade Picon, que conquistou a liderança pela segunda semana seguida no reality, já declarou que pretende “pedir música no Fantástico” caso conquiste mais uma vez a prova. Saiba que horas começa a prova do Líder no BBB:

De acordo com a programação da Rede Globo, o BBB vai começar às 22h35 no horário de Brasília, logo após a novela "Um Lugar ao Sol". A prova ocorre após a exibição dos acontecimentos diários do reality.

A dinâmica da disputa ainda não foi revelada, no entanto, os brothers já especularam quem será o ganhador e como irá acontecer as possíveis indicações.

Jade já afirmou que, se tiver poder de veto, irá tirar da prova: Arthur Aguiar, Douglas Silva e Gustavo.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão do editora Web, Ana Matos)