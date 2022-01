Rodrigo fez harmonização facial antes de entrar no reality; veja o ‘antes e depois’

Imagens do ‘antes e depois’ de Rodrigo, do ‘BBB 22’, circulam nas redes sociais, nesta segunda-feira (24). Isso porque os internautas descobriram que o brother fez harmonização facial, ou seja, um procedimento estético para deixar o rosto mais equilibrado, antes de entrar no reality show.

Quem teria feito o procedimento estético foi a dentista cirurgiã Mariana Laranja. O paulistano de 36 anos colocou ácido hialurônico e fez um ‘retoque’ do queixo.

Confira como ficou o ‘antes e depois’ de Rodrigo:

'Antes e depois' do Rodrigo, do 'BBB 22' (Reprodução/Redes sociais)

(*Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)