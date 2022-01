Rodrigo, do ‘BBB 22’, sofreu abuso psicológico na infância; veja como identificar pais tóxicos

Na quarta-feira (19), durante um bate-papo com Tiago Abravanel, Rodrigo, do ‘BBB 22’, revelou ao brother que sofria abuso psicológico por parte do pai ainda na infância. O paulistano era chamado de “v**do” por conta das roupas que vestia na época. Além de ter sido expulso de casa muito novo, ele desenvolveu uma depressão e também síndrome de pânico daquele que foi o seu maior algoz.

Rodrigo contou para Abravanel que foi ‘mandado embora’ pelo próprio pai, que era divorciado de sua mãe, ainda na adolescência. De acordo com o empresário, a relação tóxica entre eles fez com que o paulistano crescesse sem uma referência masculina e com medo de incomodar as pessoas.

“Eu sou um cara muito sozinho, saí de casa muito cedo (…) fui morar sozinho e criei casca desde garoto“, começou. “Existem pais tóxicos, e eu tive os meus (…) e a gente tem que construir valores sozinho. Meu pai era muito machista”, revelou. No entanto, apesar dos conflitos, antes do pai morrer em um acidente fatal, os dois conseguiram se reconciliar.

Assista o Rodrigo falando sobre a relação tóxica com pai dele:

Vale ressaltar que quando se cresce com pais tóxicos é muito difícil reconhecer essa relação. Por isso, é importante estar atento a certos sinais. Saiba como identificar abuso psicológico:

O que é um pai tóxico?

São pessoas narcisistas, ou seja, que vêem os filhos como uma posse. Estes podem sofrer transtornos de personalidade mental ou agir com imaturidade, buscando sempre a dependência física dos seus ‘herdeiros genéticos'. Por isso, acabam sendo rotulados como ‘tóxicos’.

Como identificar uma relação tóxica com os pais?

Em um primeiro momento, esse pai e/ou mãe costuma não respeitar a individualidade do filho;

Usa de chantagem emocional;

É controlador e sempre se faz de vítima ou tenta fazer você se sentir culpado por algo;

Faz muitas críticas à você ou ao seu modo de agir/falar/vestir;

Não respeita os seus limites físicos e emocionais;

Gosta de competir pela atenção dos outros ou por interesses pessoais com os filhos

Como pais tóxicos podem ser prejudiciais?

Um relacionamento com pais tóxicos pode trazer dor emocional e problemas psicológicos como a ansiedade, por exemplo

Como superar um relacionamento tóxico?

Apesar de ser um momento complicado, o primeiro passo é tentar ‘aceitar’ o problema e reconhecer como algo que precisa ser reajustado. Não sinta medo e lembre-se que a culpa nunca é sua. Também é relevante buscar terapia e apoio de amigos próximos.

(Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)