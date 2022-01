Em dia de festa, Rodrigo vai dormir mais cedo com peso na consciência e cogita desistir do 'BBB 22'

Na festa Open House, a primeira do 'BBB 22', Rodrigo foi dormir mais cedo com peso na consciência. Na madrugada deste domingo, 23, o participante decidiu deixar a festa mais cedo, pois ficou com peso na consciência por algumas de suas atitudes. Rodrigo também cogitou desistir do programa, mas voltou atrás.

Depois de passar a noite flertando com a sister Laís, Rodrigo deu um selinho em Natália e Maria. Chegou a ser chamado de "lento" e "frouxo", até que revelou ter alguém o esperando fora da casa.

"Posso ter machucado uma pessoa. Acabei de perder a pessoa por quem sou apaixonado", desabafou Rodrigo. Ao entrar no reality, ele chegou a afirmar estar solteiro, e até brincou dizendo ser "pegador".