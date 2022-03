Resumo BBB: Prova do Líder, descontração e treta marcam a noite de quinta-feira (24/03)

A Rede Globo exibiu na noite de ontem, quinta-feira (24/03), um dia marcado por teorias sobre o futuro do jogo e preparação para a Prova do Líder do BBB 22. Além disso, a madrugada também teve vários momentos de diversão e até um desentendimento entre os brothers que, mesmo enfrentando vento, chuva, calor e frio, conseguiram aguentar a madrugada. Veja o que aconteceu:

Resistência raiz

A Prova do Líder desta semana agradou bastante o público do BBB, por ser daquelas dinâmicas bem raiz. A disputa de resistência, com direito a "efeitos climáticos", está exigindo bastante energia dos confinados.

"Atenção às regras: cada jogador deverá se posicionar na sua base segurando o batom líquido Power Stay. Ao longo da prova, a base irá inclinar descendo e subindo. Vence quem resistir por mais tempo", explicou Tadeu Schmidt. E a surpresa é que quem escolheu os efeitos foi o próprio público, por meio de votação na web.

Dificuldades e persistência

E logo no início da prova, já tinha brothers pensando em desistir. Jessilane confessou para Linn da Quebrada: "Estou querendo chorar", disse após sentir incômodos nos braços. A cantora disse para a amiga deixar as lágrimas correrem, mas a bióloga manteve a postura: "A prova acabou de começar e ninguém nem saiu ainda, mulher", apontou.

Natália também reclamou de dores. Ainda falou sobre a dificuldade por ter os braços curtos: "O Arthur é igual a mim, não tem braço. Já tinha largado a prova já. Não estou aguentando, não", afirmou.

Titanic

Apesar dos perrengues, os brothers não perderam o bom humor. Após quase três horas de resistência, Gustavo pensou em desistir, mas Paulo André tentou convencê-lo a permanecer na disputa. Neste momento, eles passaram a brincar que estavam em um filme de guerra: "Vamos perder um soldado. Volta, volta. Estamos perdendo um soldado. Irmão, ficaaaaaa...".

Pedro Scooby também entrou na zoeira. O surfista cantou a música tema do filme "Titanic" e falou: "Jack, não. Fica Jack. Fica comigo, Jack!"!

Leva e traz

A descontração não parou e os brothers chegaram até a brincar de "Telefone Sem Fio". O momento hilário deu um gás aos participantes. A zoeira era tanta que Gustavo chegou a comentar sobre P.A:

"Alguém tira o P.A. de perto de mim. Está fazendo brincadeiras bobas e que eu não acho gostosas, não. Só acho bobas mesmo", brincou.

Saudades bateu

E, para completar a madrugada, ainda teve momento de desabafar sobre a saudades. Depois que Laís foi eliminada no último Paredão, Gustavo está demonstrando que ainda sente muita falta da sister. Ele chegou a comentar e brincar sobre isso na prova, ao segurar o batom gigante:

"Tô fingindo que é a Lalá".

Indireta sobre o jogo

E mesmo na Prova de Resistência, os brothers discutiram sobre o jogo. Lucas e Eslovênia falaram sobre nomes que puxariam para o Paredão. Gustavo chegou a analisar com Scooby quais brothers poderiam votar nele na próxima semana e Eliezer mandou uma indireta aos confinados: "Domingo não precisa focar em mim mais, não. Vocês estão há cinco semanas focando em mim", disparou.

Treta

E não podia faltar um desentendimento durante a prova. P.A, Lina e Natália protagonizaram uma pequena treta durante o início da manhã desta sexta-feita (25/03). Após resistirem mais de oito horas de prova, P.A. comentou que ainda está com bastante energia. Mas a afirmação não agradou Nat e Lina, que acusaram o atleta de desmerecer os outros brothers.

"Em nenhum momento, eu desmereci ninguém", disse P.A. "Mas é o que parece", afirma Nat. Linn concorda: "Parece mesmo". "Eu não citei o nome de ninguém. Vocês estão viajando. Eu falo só por mim, não falo por ninguém”, se defendeu o atleta.

Natália continua: "Não estou falando que você citou nomes. Eu disso que às vezes aparenta ser isso". "Agora me sentir bem em uma prova de resistência é desmerecer os outros?”, rebate P.A. "Por nada, PA. Você está certinho. Vamos evitar desgaste", encerra a designer de unhas.

