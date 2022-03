BBB 22: participantes enfrentam desafio de resistência; água e vento dificultam a disputa

A Prova do Líder, desta quinta-feira (24), no BBB 22, é de resistência. A dinâmica de hoje, para conquistar a liderança, é da seguinte forma: os participantes estão segurando em um batom gigante e não podem soltar, agarra com a perna ou se pendurar na estrutura. A base de sustentação é móvel e, em determinado momento, fica inclinada.

Ao longo da prova, brothers e sisters precisam aguentar situações inusitadas, como água e vento. Dessa vez, a disputa não tem limite de tempo.

Durante o sorteio, cada participante teve que escolher um card, com uma numeração, contendo a cor de batom que deve permanecer na prova. A ordem dos participantes ficou assim:

01 - Natália

02 – Lucas

03 - Eslovênia

04- Douglas Silva

05- Linn

06- Jessilane

07 – Arthur

08 – Eliezer

09 – Pedro Scooby

10- Gustavo

11- Paulo André

Veja como será a dinâmica desta semana:

Quinta-feira (24)

Prova do líder

Sábado (26)

Prova do anjo

Domingo (27)

Anjo imuniza uma pessoa;

Líder indica uma pessoa;

Casa vota no confessionário. Os dois mais votados vão ao paredão. Somente o primeiro tem contragolpe;

Haverá prova bate volta.

Critérios de desempate: