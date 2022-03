TBT do BBB: relembre a festas que levaram o Pará para o programa

O BBB une pessoas e é sempre uma mistura de culturas. Nesta quinta-feira, dia de "Throwback Thursday", o famoso #TBT, vamos relembrar um momento especial para os paraenses no reality.

BBB 17

Na edição de 2017 teve muito Pará na mesa. Na culinária tinha tacacá, tucunaré, bolinhos de piracuí, lasanha de camarão, pratos típicos servidos em cuia paraense, caldeirada e, entre as sobremesas, pudim de tapioca com banana caramelizada e mousse de açaí. Essa foi a da primeira festa regional que resgatou costumes e tradições do Norte do país.

A festa foi enfeitada com muitas chitas, vitória-régia, botos, as tradicionais fitas e muita palha.

As comidas foram servidas em réplicas de embarcações tradicionais, barracas de madeiras inspiradas nas moradias locais enfeitavam o jardim e o melhor: a pista de dança lembrava um barco flutuante, com direito à simulação de rio no entorno.

A nortista Vivian, que era a Líder na ocasião, fez o papel de anfitriã da noite e explicou os pratos. Ela chegou a gritar: "Mãe, tem tucunaré. Em seguida, virou-se para Mayara e falou: " Amiga, come. É peixe de água doce. É uma delicia!".

Veja o cardápio da festa:

BBB 17: veja o cardápio da festa Patolas de caranguejo (Foto: Artur Meninea/Gshow) Frutas regionais (Foto: Artur Meninea/Gshow) Peixe (Foto: Artur Meninea/Gshow) Casquinhas de caraguejo (Foto: Artur Meninea/Gshow) Salada (Foto: Artur Meninea/Gshow)

BBB 18

No dia 10 de fevereiro de 2018, no BBB 18, a Festa Amazônia animou os brothers. Com uma decoração toda verde, com árvores no meio do gramado, era possível encontrar até uma rede no local. Outra coisa que chamou bastante atenção foi a culinária, os participantes puderam degustar o açaí puro, como se come no Pará.

“É sem açúcar... gostoso”, disse a sister Paula, ao provar o fruto.

Na ocasião, o paraense Diego Sabádo fazia parte do elenco e fez questão de apresentar para os confinados cachaça de jambu.

Os participantes entram na festa ao som de “Beba Doida”, de Gaby Amarantos.