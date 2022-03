Resumo BBB: Jogo da discórdia, acerto de contas e choro marcam a noite de segunda-feira (28/03)

A Rede Globo exibiu na noite de ontem, segunda-feira (28/03), um dia marcado por tensões entre os brothers dentro do BBB 22. Além disso, após o Jogo da Discórdia, a madrugada foi cheia de acertos de contas entre os confinados, desabafos sobre ciúmes e choro. Veja o que aconteceu:

O figurante

Apesar de já ter passado uma semana, a palavra 'figurante' continua sendo motivo de treta entre Eslovênia e Paulo André. Durante o jogo da discórdia de ontem, os dois protagonizaram um dos momentos mais tensos da dinâmica e trocaram várias alfinetadas, que continuaram após o fim do ao vivo.

"Preciso de um figurante bem melhor na minha história", disparou Eslovênia.

Hora das DRs

E a conversa rolou solta após a “reunião de condominio”. Lucas e Pedro Scooby foram os primeiros a se acertarem após o surfista chamar o engenheiro de “fofoqueiro” durante o jogo. Mas, depois de ouvir as explicações, Scooby pediu desculpas para o outro brother.

Já em outro canto da casa, Natália foi falar com Arthur sobre o motivo de ter dado a plaquinha de 'Não ganha' para o cantor. Na conversa ela ainda falou: "Tive uma identificação forte com você".

E finalmente aconteceu a tão esperada DR entre Arthur e DG. No Quarto Grunge, Douglas criticou o comportamento do ator após última prova do líder e comentou que ficou frustrado com o amigo: "Você poderia vir conversar comigo", disse ao ex-rebelde.

A madrugada de Arthur Aguiar foi bem movimentada. Ele e Lucas aproveitaram a vibe de conversas e deixaram algumas situações em 'pratos limpos'. O engenheiro disse que ficou chateado com os seis votos que recebeu na última votação e ouviu do ator: "Continuo aberto para reconstruir nossa relação".

Chororô

Além da DR com Arthur Aguiar, Lucas também aproveitou para falar com Natália. Depois de uma conversa leve, a sister acabou abrindo o coração e chorou bastante ao desabafar com o brother:

"Não estou conseguindo me expressar bem. Não estou conseguindo ser 50% da mulher que eu sou."

Ciumeira

E Elieser também foi assunto entre Natália e Lucas. Na conversa, a sister revelou ter um certo ciúme do crush, principalmente quando Jessi e Linn estão por perto. "Parece que faz até pra incomodar, sabe?", apontou.

Saudades das patroas

Depois do papo sério, o romance tomou conta. Reunidos na cozinha, os brothers conheceram a história sobre o início do relacionamento entre Arthur Aguiar e a esposa, a ex-BBB Maíra Cardi.

"Eu estendi a mão para ela assim e falei assim 'você quer? Você quer casar comigo?'. Aí ela falou 'quero' e foi isso, em quatro dias a gente ficou noivo", contou.

DG também aproveitou para dizer como foi o comecinho da história de amor com sua mulher Carolina Brito: "Quando vi, já estava noivando e com 20 anos casei"

Quase Treta

Ao se preparar para dormir, as “comadres” - Linn e Jessi - também aproveitaram e conversaram sobre um desentendimento por causa de um misto quente. Aparentemente, Natália e a bióloga quase tretaram devido o sanduíche e isso foi motivo de diversão para as sisters.

Jessi explicou o que aconteceu para Lina, que disparou: "Depois ela fala que eu fico provocando".

