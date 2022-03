‘Jogo da Discórdia’: participantes elencam novos pódios do BBB 22

A noite desta segunda-feira (28) iniciou agitada dentro do Big Brother Brasil, BBB 22. Isso porque os brothers e os sisters participaram de mais um ‘Jogo da Discórdia’. Para essa semana, os participantes tiveram que indicar três nomes favoritos para levar as premiações do programa e eleger um integrante que não ganha o reality, na opinião de cada BBB.

A dinâmica iniciou os emparedados. Lucas se colocou em 1º lugar. Indicou Eslovênia em 2º lugar e a Natália em 3º lugar. O Barão da Piscadinha escolheu Douglas Silva para ocupar pódio negativo.

Pedro Scooby foi o segundo a escolher. O surfista se colocou em 1º lugar, Paulo André em 2º e Douglas Silva em 3º. Scooby deu a placa de ‘não ganha’ ao Lucas e argumentou: ‘Você está bem fofoqueiro'.

Paulo André fechou a dinâmica entre os emparedados. O atleta se colocou em 1º lugar, do TOP 3 do BBB2. O 2º lugar foi dado ao Arthur Aguiar e 3º para o Scooby. O Atleta selecionou Eslovênia para o pódio ‘não ganha’. A modelo não gostou da justificativa sobre a colocação do monstro passado e iniciaram uma discussão.

Eslô se escolheu para pôr no top 1 do reality. Em seguida, a modelo escolheu Lucas em 2º lugar e Eliezer, em 3º lugar. Eslô indicou P.A. para ocupar pódio negativo.

Eliezer seguiu com a programação. Se elegeu como grande campeão do reality. Seguido por Eslo, com 2º lugar, e Natália em 3º. Eli deu a placa de ‘não ganha’ ao Lucas.



Gustavo se indicou ao top 1 e indicou Douglas Silva para o 2º Lugar e Jessilane para o 3º lugar. Lucas foi indicado para ocupar pódio negativo.

VEJA MAIS

Douglas Silva continuou com o pódio. DG se colocou no TOP 1. 2º lugar ficou com Scooby e 3º lugar para o Paulo André. O ator deu a placa de ‘não ganha’ para a Eslô.

Jessilane se indicou no TOP 1 e indicou Linn para o 2º Lugar e a Natália em 3º lugar. Paulo André foi indicado para ocupar pódio negativo.





continuou a indicação. Se colocou no TOP 1, Jesse em 2º e Nati em 3º lugar. Arthur Aguiar foi indicado para ocupar pódio negativo.

Natália foi a penúltima participante a elencar o pódio. A sister se colou em 1º lugar, chamou Lucas para ocupar o 2º lugar e Jessi para o 3º lugar. Nati deu a placa de ‘não ganha’ para o Arthur.

Arthur fechou a dinâmica da semana. Se colocou em 1º lugar, chamou Paulo André para ocupar o 2º lugar e Pedro Scooby para o 3º. Arthur Aguiar indicou Lucas para ocupar pódio negativo.