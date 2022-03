Gafes no ‘BBB’: confira cinco vezes que os anunciantes passaram vergonha no programa

A reação sincera dos participantes do "Big Brother Brasil" quanto aos produtos oferecidos pelos anunciantes do programa é um “prato cheio” de memes para a web. Quem lembra do cabelo de Marcela, do "BBB 20", com aparência de ressecado por causa dos produtos usados na casa? De lanche a shampoo, maquiagem ou desodorante, muitas foram as gafes cometidas entre patrocinadores e os confinados. Para dar boas risadas, relembre cinco vezes que os participantes do BBB fizeram os anunciantes do programa passar vergonha:

Piriri após comilança

Em uma das últimas festas do "BBB 22", o McDonald 's patrocinou a festa e ofereceu várias opções de lanches aos participantes. Após se “empanturrar” com hambúrgueres e batatas, Arthur Aguiar, pediu desculpas à esposa Mayra Cardi, que é coach fitness, e afirmou que o lanche era só sódio. Assista ao vídeo:

Mas, não para por aí. Na manhã seguinte, os brothers e sisters formaram fila para usar o banheiro da casa, porque estavam com dores de barriga de tanto comer.

Uber?

O ex-BBB 22 Rodrigo Mussi participou de uma das primeiras ações do aplicativo 99, no programa. Na hora de elogiar, o ex-brother simplesmente citou a maior concorrente da empresa: a Uber. Mussi ainda tentou voltar atrás com a gafe, mas já tinha virado meme na web. Confira:

"Cheirinho de cecê"

Scooby afirmou, durante uma festa da Above, marca de desodorante que patrocina o programa, que estava sentindo um cheiro de “cecê bizarro" vindo dos confinados. O surfista não chegou a se tocar sobre o que tinha dito, mas a web não perdoou e brincou com a vergonha alheia.

"Croc-croc" do cabelo seco

As gafes não foram apenas vivenciadas no "BBB 22". Ainda no "BBB 20", as participantes Ivy Moraes e Rafa Kalimann viralizaram ao comentar sobre a qualidade dos cosméticos oferecidos no programa, que era da Embelleze. “Você não tem noção o que que era o shampoo e cond..”, dizia Kalimann, quando a câmera mudou de direção. Assista:

Marcela, do "BBB 20", e a vencedora do "BBB 21", Juliette Freire, também chegaram a comentar sobre os produtos usados no programa. A paraibana chegou a dizer que os seus cabelos pareciam “dreads naturais”.

Make errada

A ex-sister do "BBB 22" Laís Caldas virou meme na web ao aparecer maquiada com os produtos da Avon. O tom da sombra cor-de-rosa não favoreceu a ex-participante. De longe, os internautas tiveram a impressão que de a make estava toda borrada.

(Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)