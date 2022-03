Gustavo e Eliezer são os brothers mais odiados do BBB 22, aponta enquete

Gustavo é o brother mais odiado no BBB 22 da Rede Globo, segundo aponta pesquisa feita pelo portal UOL. O participante, que entrou depois de algumas semanas da estreia pela Casa de Vidro, não tem agradado o público e está com 23,13% dos votos. Quem está logo atrás de Gustavo é Eliezer, que possui 16,27% dos votos. Mas em terceiro lugar, com um pouco menos votos que Eli é o ator Arthur Aguiar.

Porém, o ator, que é casado com a ex-BBB Mayra Cardi, também aparece como um dos preferidos para levar o prêmio. Arthur está em segundo lugar e Pedro Scooby, em primeiro.

Ainda entre os mais odiados, em quarto lugar está Eslovênia com 12,89%; em quinta é Linn da Quebrada, com 10,61% e, em sexto aparece Natália com 8,63%.