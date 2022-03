Eliezer diz que fez xixi na piscina do BBB 22 e participantes se aborrecem

Durante a tensão da Prova do Líder, na madrugada desta sexta-feira, 25, Eliezer revelou aos brothers que já urinou na piscina da casa do BBB 22. Os outros jogadores reagiram com fortes críticas ao participante, especialmente Pedro Scooby e Paulo André.

O surfista foi o primeiro a falar: "Eliezer isso aconteceu mais de uma vez?", perguntou irritado. "Não tenho certeza em responder", respondeu o empresário carioca.

"Cara, e eu lá nadando o dia inteiro de boca aberta?", disse o surfista alarmado.

Paulo André reclamou abertamente: "Pô, mijar na piscina é sacanagem". E perguntou: "Na jacuzzi você mijou também?". Eliezer responde que não.

Natália, que se relaciona com Eliezer na casa, entra na conversa: "Não, na jacuzzi já é uma falta de respeito com os demais moradores".