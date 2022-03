Arthur critica brothers que desistiram da prova do líder: 'Vocês escolheram me colocar no Paredão'

Logo após Lina ter vencido a Prova do Líder, com a desistência de Douglas Silva, Pedro Scooby e Paulo André, Arthur Aguiar puxou a orelha do surfista e do atleta na cozinha do BBB 22.

"O coração mandou...", argumentou Scooby, que foi quem articulou a desistência junto a P.A e a D.G. Arthur interrompeu o marido da modelo Cíntia Dicker para lamentar a confiança depositada nos participantes: "Eu que crio expectativa". O surfista retrucou: "Ué, tá louco? A gente fez paradas por você nesses últimos tempos, mano."

VEJA MAIS

"Mas vocês escolheram me colocar no Paredão", acusou o ator e cantor, que, ao interromper as explicações dos brothers, acrescentou: "É a consequência" (da liderança de Lina).

Paulo André sugeriu pedir à Lina que não indique Arthur ao Paredão, mas o cantor reclamou: "Não existe isso. Tá maluco?". E P.A rebateu: "Então, da mesma forma não existe isso que a gente escolheu te colocar no Paredão".

O surfista continuou tentando se explicar: "Eu não pensei nessa situação... Eu tava vivendo a parada ali e, tipo, o coração mandou fazer a parada e eu não ia ficar satisfeito em ganhar (a liderança). Eu vi de perto o que a Lina passou e achei que a mina merecia ganhar, velho", finalizou.