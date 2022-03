BBB 22: Com medo do paredão, Scooby sonha com Karol Conká

O paredão está formado no "Big Brother Brasil 22", mas tem brother com medo da decisão do público. Nesta segunda-feira, 28, Pedro Scooby, que está emparedado junto com Paulo André e Lucas, compartilhou com outros participantes o sonho inusitado que teve na última noite com Karol Conká.

Segundo ele, a cantora estava comendo em uma cumbuca no sonho: Eu abri a porta e tava numa sala, nada a ver com esta, e olhei na mesa e tava tendo uma discussão entre Nat e o Eli. E também tava a Karol Conká ali no canto da mesa comendo miojo em uma cumbuquinha assim", explicou ele.

(Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)