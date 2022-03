Resumo BBB: Festa, saudades e treta marcam a noite de quarta-feira (30/03)

A Rede Globo exibiu na noite de ontem, quarta-feira (30/03), um dia marcado por diversão e ansiedade para a Festa da “Linnder”, no BBB 22. Além disso, durante a madrugada, os brothers dançaram e performaram muito. Mas, como não poderia faltar, também teve DR, declaração, choro e até treta. Veja o que aconteceu:

House of Quebrada

A Festa da Líder desta semana foi “House of Quebrada”. Inspirada na cultura "Vogue" - bailes que aconteciam em Nova York entre os anos 80 e 90 - esses eventos eram marcados por artistas da comunidade LGBTQIA+ que competiam entre si em desfiles de diferentes categorias. E nesse clima cheio de glamour, os brothers curtiram muito e ainda apreciaram uma apresentação cheia de atitude de Linn, a Líder da semana. Os meninos do Quarto Grunge também entraram no clima. Paulo André, Pedro Scooby, Arthur Aguiar, Gustavo e Douglas Silva ficaram como jurados e não pouparam elogios ao evento.

A corte da Rainha

Junto a decoração e as performances ousadas, os figurinos também chamaram atenção na festa. Os brothers escolhiam peças de roupas cheias de estilo com direito a perucas, tiaras e coroas. Scooby e P.A. até se fantasiaram de príncipes. Mas quem roubou a cena foi Gustavo que, com uma peruca loira, performou o clássico “Evid|ências”.

Reta Final de Jogo

E os brothers ainda aproveitaram para comemorar o tão esperado Top 10 do BBB 22. Ao som de “Vida Real”, de Paulo Ricardo, música tema do Big Brother Brasil, eles cantaram e brindaram. Douglas Silva, que já tinha comentado sobre o marco com Jessilane, até tirou onda e improvisou um novo verso: "se querer é poder, tem que ir ao Paredão!!!".

Pausa para Declaração

Natália e Eliezer estavam em clima de romance. A sister não disfarçou seus sentimentos pelo crush e chegou a confessar que se consideram "carente e pegajosa".

"Eu sou muito imperfeita, mas o que importa para mim é o que eu vou fazer daqui para frente. Você tem sido um homem diferente e maravilhoso comigo aqui dentro e isso me dá muita alegria", disse ao designer.

Além disso, em outro momento na madrugada, Nat contou para Jessi seu tipo ideal de relacionamento e revelou que "adora ser domada".

Fofoqueiraaaa

Para não perder o costume, ainda teve uma pequena treta. Jessi revelou para Arthur e P.A como os brothers descobriram as senhas dos telefones uns dos outros. O ator logo comentou: "Ela não consegue, é mais forte que ela." E a sister respondeu: "É meu jeitinho meiga de ser". Arthur, então rebateu: "Meiga... De fofoqueira mudou para meiga, né? Que loucura. Fofoqueira agora é meiga."

Mais tarde, em conversa com Lina, a professora falou que não gostou da fala do ator e ficou aborrecida: "eu fico brava que o Arthur tem brincadeiras que você vê que ele está falando sério".

A Saudade bateu...

Eslovênia não conseguiu disfarçar a saudade de Lucas, o décimo eliminado do BBB 22. Após confessar que "se segurou" com o ex-BBB em relação ao edredom, a sister lamentou a ausência do "Barão da Piscadinha": "Vai ser difícil dormir naquele quarto sem Lucas".

A modelo também se retirou mais cedo da festa, Deitada, Eslô chorou sozinha no quarto antes de dormir.

Motivo para Voto

E conversas sobre jogo não poderia faltar! Já no final da festa, os brothers do quarto grunge não perderam a oportunidade de "dar aquela alfinetada". Na sala da casa do BBB 22, Gustavo, P.A e Scooby brincaram com tempo de banho de Eliezer: "O voto tá vindo…"

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Tainá Cavalcante)