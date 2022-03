BBB 22: Glamour, jure e resistência fazem parte do tema da 'Festa da Líder' Linn

A ‘Festa da Líder’, Linn, iniciou e a sister entrou animada, nesta quarta-feira (30), ao som de ‘Vogue’, sucesso de Madonna. A sister veste um look vermelho, bem estilo anos 80, e foi direto para a pista de dança do Big Brother Brasil, BBB 22. O tema da noite é 'House of Quebrada'.

Todos os brothers e sisters ficam surpresos com a decoração do espaço, que inclui muito brilho, painel com o nome da sister e um globo espelhado. Para esta festa, a líder escolheu wisky, gelo de água de coco, uma grande barca de comida japonesa e acessórios para os convidados se montarem.

As amigas do VIP ainda doaram algumas estalecas para a liberação da câmera instantânea.

A produção montou, ainda uma mesa para um júri interativo. Linn performou uma apresentação.

O tema é muito importante para Linn, que foi a montado a partir dos ballrooms. O movimento iniciou na década de 80, nos Estados Unidos, e tinha a finalidade ser um espaço de acolhimento e visibilidade LGBTQIA+ e negra. Foi criada Crystal LaBeija, uma mulher trans e drag. Para além dos bailes, os dançarinos eram avaliados nessas casas pela coreografia. Eram levados em consideração o glamour, roupas e os estilos envolventes. O público era de maioria trans, travestis, drags, pessoas queer negras e latinas.



