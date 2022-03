Ex-BBB Luciano Estevan cria perfil na plataforma Onlyfans

Luciano Estevan, o primeiro eliminado do reality Big Brother Brasil 2022 (BBB 22), criou uma conta no site de conteúdo adulto Only Fans. Os fãs do dançarino podem acessar o conteúdo mediante uma assinatura mensal de US$ 13 (cerca de R$ 60). Na plataforma, o também modelo irá disponibilizar fotos e vídeos sensuais.

"Meu nome é Luciano Estevan. Sou ator, modelo, digital influencer e Ex-Big Brother Brasil 22. Eu amo a liberdade", se apresenta o ex-participante da casa mais vigiada do Brasil.

"Quero usar meu OnlyFans como uma forma de compartilhar mais da minha vida profissional e pessoal, de outro ponto de vista. Mais importante ainda, quero compartilhar boas vibrações e promover uma mente aberta", pontuou.

Em janeiro, durante a fase de anúncio dos participantes do BBB 22, os internautas viram que Luciano já costumava fazer postagens sobre sexo.

Ele não é o primeiro ex-BBB a ter uma conta no site adulto OnlyFans. Maria, da mesma edição, Hadson Nery ("BBB 20"), Lucas Gallina ("BBB 20") e Wagner Santiago ("BBB 18") também estão lá e garantem uma renda extra com as assinaturas.

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)