Luciano, ex- BBB22, desfila body ao som de Beyoncé e debocha: ‘Não desista dos seus sonhos’

Luciano, ex- ‘BBB 22’, virou meme nas redes sociais, após dizer que queria ser famoso igual a cantora norte-americana Beyoncé. Eliminado do programa, na noite da terça-feira (25/01), ele não ‘perdeu a pose’ fora da casa mais vigiada do país e publicou um vídeo ‘debochando’ do ocorrido. Ele apareceu vestido com um maiô preto e ao som de uma música da artista.

"Não importa o que os outros digam. O importante é você acreditar nos seus sonhos e fazer valer a pena", disse, no vídeo, que está viralizando na web.

Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip