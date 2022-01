Superou Beyoncé? 'Fama' de Luciano após eliminação do 'BBB' rende série de memes; veja

Luciano Estevan foi o primeiro eliminado do "Big Brother Brasil 22" e deixou a casa sem a fama que tanto queria, como disse o próprio apresentador Tadeu Schmidt no discurso de eliminação do brother. Mas a história, tão repetida por Luciano dentro da casa, de que desejava ser tão famoso quanto Beyoncé, logo rendeu bons memes com sua saída.

Veja alguns dos memes:

Comparando os seguidores de Luciano e da cantora Beyoncé.

E já que o desejo era fazer parte da família, Luciano ganhou o sobrenome Knowles.

Teve quem já estava de saco cheio de ouvir Luciano falar tanto de fama, será que os câmeras do 'BBB 22' pensavam o mesmo?

Bem, pelo menos do McDonald's ele vai poder comer sossegado.

Relembre uma das vezes em que Luciano disse que desejava fama: