Quem são os finalistas do BBB 24? Isabelle, Davi e Matteus disputam prêmio milionário

Matteus, Isabelle e Davi estão na final do Big Brother Brasil 24! O anúncio foi feito na madrugada desta segunda-feira (15/04) após a eliminação da paraense Alane com 51,11%. O gaúcho, que teve a menor porcentagem de votação, foi o segundo a ser anunciado para receber o "passaporte" da final. O primeiro foi Davi que conseguiu vencer a última Prova do Líder do programa. A Grande Final ocorre na próxima terça-feira (16/04).

Ainda durante o programa na madrugada desta segunda-feira, os três finalistas precisaram defender seus motivos para ganhar o reality show. Davi começou do discurso. O baiano afirmou que entrou com objetivos e não fugiu do jogo.

"Vim aqui com o objetivo de ser um médico, de ser um doutor e de dar orgulho à minha mãe. Vocês aí em casa viram toda minha garra, minha determinação e confiança. Eu não fugi do jogo em nenhum momento!", declarou Davi.

Já Isabelle destacou sua representatividade feminina: "Minha mãe é o retrato de muitas mães brasileiras. (...) Carrego aqui comigo o orgulho de ser mulher nortista, amazonense, manauara. Trago isso com muito orgulho!".

Matteus afirmou que gostaria de dar uma vida de qualidade à família. “Vivi uma vida cheia de angústias, cheia de aprendizados. Cheguei aqui com o objetivo de mudar a vida da minha família, e como ideal de carregar esse jeito de falar e esse jeito de ser do campo, e é isso que eu vou carregar por onde eu for", disse o gaúcho.