Quem está no Paredão do BBB 24? Alane, Isabelle e Matteus disputam vagas na final

Davi venceu a última Prova do Líder do BBB 23 e conseguiu o passaporte para a final do programa. A vitória do motorista de aplicativo foi consagrada na noite desta sexta-feira (12/04). Consequentemente, Matteus, Isabelle e Alane, que desistiram da dinâmica, foram direto ao Paredão. Somente dois vão chegar a Grande Final ao lado do baiano. A decisão está marcada para o próximo domingo (14/04).

Ainda na noite desta sexta-feira, o trio precisou defender sua permanência na casa. Alane foi a primeira falar. “Esse aqui é o meu [sonho]. E eu estou aqui no meu 9º paredão. Vocês que tê, um sonho, sabem como é. Eu tô aqui por mim, pela minha mãe, que é uma guerreira que me criou sozinha, pelo Norte”, declarou a bailarina.

Em seguida, foi a vez de Isabelle pedir para ficar no reality. “Meu Brasilzão multicultural, nosso Norte, meu Amazonas, a gente está muito perto de ficar. Entre sorrisos e alegrias, sobe e desce de emoções, garra nas provas, vai e volta. Conto muito com vocês”, pediu cunhã.

Matteus afirmou que se dedicou ao máximo, e por isso, deveria ficar. “Fui eu mesmo, tentei ao máximo ser responsável nas minhas ações. E eu tô aqui por uma ideal de mudar a vida da minha família”, acrescentou.