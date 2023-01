Que horas começa o BBB hoje? Veja a programação da TV Globo

A 23ª edição do Big Brother Brasil começou nesta última segunda-feira (16) e já contou com uma prova que valia a imunidade. Fred e Ricardo venceram a disputa, após 12 horas de jogo. Além da imunidade, ambos ganharam R$10 mil e 10 anos de assinatura grátis do serviço de streaming Globoplay.

O reality show continua nesta terça-feira, 17 de janeiro, e deve contar com o primeiro Jogo da Discórdia da temporada, com a participação de todos os 22 participantes. Além disso, os melhores momentos da prova de resistência e a oficialização da vitória de Fred e Ricardo devem acontecer durante a transmissão do segundo dia de programa.

Que horas começa o BBB hoje, terça-feira, 17 de janeiro

O Big Brother Brasil 23 vai começar às 22h25 desta terça-feira, 17 de janeiro, na TV Globo, logo após a novela “Travessia”. Espera-se que o programa tenha cerca de uma hora e 25 minutos de duração, com a transmissão do primeiro Jogo da Discórdia.

Confira a programação da TV Globo nesta terça-feira, 17 de janeiro

19h40 - Vai na Fé;

20h30 - Jornal Nacional;

21h20 - Travessia;

22h25 - BBB23;

23h50 - Marighella.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)