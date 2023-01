BBB 23: Larissa teme ser 'cancelada' por usar a palavra 'macuco'; entenda o que significa o termo

Ainda no segundo dia da 23ª edição do Big Brother Brasil, a participante Larissa Santos (24) revelou estar com medo de ser “cancelada” após utilizar o termo “macuco” para se referir a sujeira. O desabafo ocorreu durante uma conversa com outros participantes do reality show.

Durante a conversa, a atriz Bruna Griphao (23), dupla da personal trainer, explicou que durante a prova, as duas conversavam quando Larissa lhe explicou que em Santa Catarina eles usam o termo “macuco” para dizer que algo está cheio de sujeira.

“Eu fiquei pensando: ‘Nossa, será que é alguma coisa racista?’. E ela [Bruna] disse que não usa esse termo aqui [Rio de Janeiro]”, explicou a sister. A atriz ainda acrescentou que no Rio de Janeiro, o termo utilizado é “badalhoca”, mas que não é usado por todos.

O médico e apresentador Fred Nicácio deu a sua opinião sobre o uso da palavra: “Talvez eu possa estar enganado, mas acho que [a palavra macuco] é alguma coisa cultural, alguma coisa de dança. Tomar macuco, dançar macuco”, disse o brother.

Para tranquilizar Larissa, a paulista Marília Miranda sugeriu que a catarinense explicasse o uso do termo quando surgisse alguma dúvida: “Acho que o ideal é, quando isso acontecer, você dizer o que queria falar, expressar com aquilo que você disse”.

O que significa “macuco”?

Macuco é um termo oriundo da língua tupi e se refere a uma ave, que pode ser encontrada na região Sudeste e Sul, além dos estados da Bahia e Mato Grosso do Sul. Confira uma imagem do animal:

A ave macuco pode ser encontrada em todos os estados do Sul e Sudeste (Mauro Regalado/Facebook)

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)