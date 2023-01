BBB 23: Internautas comparam reação de Bruna Griphao, durante a prova, com Lucas, do BBB 22

A atriz Bruna Griphao se tornou um dos “memes” do Big Brother Brasil 23, que iniciou na segunda-feira (16). Durante a prova de resistência que marcou a estreia do programa, a sister fez algumas caras e bocas e uma de suas reações foi comparada pelos internautas ao “meme do coringa”, de Lucas Bissoli, do BBB 22.

VEJA MAIS

Bruna fez a prova em dupla com Larissa, do time pipoca. Com mais de 12 horas de provas, as duas se tornaram uma das duplas finalistas da dinâmica. Em um dos momentos, a atriz estava se sentindo cansada e começou a fazer caretas, que viralizaram no Twitter. Confira os memes:

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)