Quarto Branco do BBB 26 completa quase 60 horas de confinamento

O Quarto Branco do BBB 26 completa quase 60 horas de duração na manhã desta quinta-feira (15), com oito participantes na no cômodo, eles seguem em busca de duas vagas no reality.

A dinâmica, que começou na estreia da nova temporada, durante o programa ao vivo da última segunda-feira (12), tem na disputa: Ricardo, Chaiany, Gabriela, Rafaella, Matheus, Leandro, Livia e Elisa.

Os candidatos se alternam entre danças, conversas e tentativas de cochilo, enquanto enfrentam dificuldades como ruídos altos e barulhos agoniantes.

Em determinado momento, a produção escolheu música eletrônica para “perturbar” os participantes da dinâmica. Porém, os brothers entraram no clima e começaram a dançar juntos.

“A playlist está boa”, comenta Rafaella.

Sem tomar banho, os participantes seguem apenas tomando água e comendo biscoito de água e sal, em determinado momento, eles receberam água de coco e lenço umedecido.