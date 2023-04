Prova do Anjo tem carro como prêmio e indicação ao Paredão; entenda

Com macacões, joelheiras, cotoveleiras e capacetes, brothers se preparam para Prova do Anjo no BBB 23, hoje (08). O destaque nessa disputa, é a indicação do Castigo do Monstro, que vai mandar dois participantes direto ao Paredão.

Apenas o Líder Ricardo não participou da prova, ele também não poderá ser o Monstro, por causa da consequência, já que ele está imune esta semana.

Além das regalias que o Anjo tem, como almoço e vídeo da família, a vitória ainda renderá um carro na garagem do campeão da prova.

O sorteio para a ordem da disputa foi realizado através de uma urna com colas númeradas.

ENTENDA A PROVA

De forma individual, seguindo a sequência do sorteio (Fred Nicácio, Amanda, Cezar, Aline Wirley, Sarah Aline, Larissa, Bruna Griphao e Domitila Barros), o participante precisa fazer um circuito em menor tempo.