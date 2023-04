BBB 23: quem venceu a Prova do Líder? Ricardo garante a liderança na reta final do reality

Ricardo "Alface" foi o vencedor da 13ª Prova do Líder do BBB 23, realizada na noite desta quinta-feira (6). A disputa foi feita em etapas e oito brothers se dividiram em duplas - só Fred Nicácio ficou de fora, após ser vetado por Aline Wirley, que detinha a liderança. O biomédico jogou as primeiras fases junto com Sarah Aline. Para o VIP, ele escolheu a psicóloga e Domitila Barros.

Saiba como foi a prova

Ao todo, foram quatro fases disputadas. Na primeira, os participantes precisaram de sorte para escolher peças que deveriam se encaixar em um tipo de quebra-cabeça. Cezar e Domitila Barros não conseguiram e foram os primeiros eliminados.

Em seguida, as três duplas que restaram disputaram a segunda fase, que exigia agilidade para encaixar quatro bolas em buracos em uma mesa. Amanda e Aline Wirley levaram a pior e foram eliminadas.

Na terceira fase, as duas duplas classificadas tiveram que se dividir em um lançador e um receptor. Em seguida, um lançador de uma dupla tinha que lançar as bolas, enquanto o receptor da outra dupla tentava pegar o maior número de bolas azuis possíveis. Eles se organizaram assim:

Bruna Griphao : lançadora; Larissa : receptora;

: lançadora; : receptora; Sarah Aline: lançadora; Ricardo: receptor.

O receptor que pegasse mais bolas azuis vencia a fase. Dessa forma, a dupla Sarah Aline e Ricardo levou a melhor e conseguiu passar para a final.

A última fase foi disputada individualmente. A dupla se separou e precisou procurar o máximo de cards em uma piscina de bolinhas durante dois minutos. Ricardo conseguiu vencer, se tornando, assim, o Líder.